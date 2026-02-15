Adolescente é apreendido por tentar matar jovem em Guaçuí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar matar um jovem de 20 anos na Rua Dona Eufrázia, no bairro Antônio Martins, em Guaçuí, na manhã de sábado (14). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida na perna e conseguiu indicar o autor do disparo.

O suspeito foi localizado escondido na casa da sogra, no bairro Tancredo Neves. A motivação do crime não foi divulgada.