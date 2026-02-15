Adolescente é apreendido por tentar matar jovem em Guaçuí
Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar matar um jovem de 20 anos na Rua Dona Eufrázia, no bairro Antônio Martins, em Guaçuí, na manhã de sábado (14). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida na perna e conseguiu indicar o autor do disparo.
O suspeito foi localizado escondido na casa da sogra, no bairro Tancredo Neves. A motivação do crime não foi divulgada.
A Polícia Civil informou que o adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).