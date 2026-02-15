Motociclista morre ao perder controle da direção após curva em Castelo

Um homem de 38 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava na localidade de Estrela do Norte, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Segundo a Polícia Militar (PM), Reziere Riviere de Souza saiu da pista ao fazer uma curva e caiu em uma ribanceira. A vítima morava na comunidade de Sombra da Tarde.