Motociclista morre ao perder controle da direção após curva em Castelo
Publicado em 15/02/2026 às 17h16
Um homem de 38 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava na localidade de Estrela do Norte, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Segundo a Polícia Militar (PM), Reziere Riviere de Souza saiu da pista ao fazer uma curva e caiu em uma ribanceira. A vítima morava na comunidade de Sombra da Tarde.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Científica e Civil, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.