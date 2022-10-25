PGE reconhece empresas que deixam seu legado

Prêmio Gazeta premia as marcas mais lembradas de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Wallace Hull

A construção de um legado de uma marca para o seu público, bem como o sucesso conquistado ao longo da trajetória, é o tema da 21ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.

Famosa pelas jazidas de mármore, sua história colonial cafeeira, a diversidade cultural e por ser o berço de celebridades como Roberto Carlos e Rubem Braga, a maior cidade do Sul do Espírito Santo materializa o conceito do prêmio por toda a contribuição econômica, política, cultural, artística e turística que tem deixado para o Estado.

Giliard Ferreira, gerente comercial da Gazeta Regional Sul, observa que Cachoeiro de Itapemirim tem a quinta maior população do Estado, um setor de rochas cada vez mais reconhecido dentro e fora do país e um comércio forte.

"Nesse contexto, estar entre os primeiros na lembrança das pessoas pelo legado de confiança construído junto à população é um desafio para os empresários, principalmente no atual cenário de competitividade que exige adaptação constante às novas demandas do mercado" Giliard Ferreira - Gerente Comercial Rede Gazeta Sul

O gerente comercial destaca ainda que os 21 anos de realização do Prêmio Gazeta Empresarial mostram ao empresariado que não existe uma receita de bolo para o sucesso e que um legado não se constrói do dia para a noite.

“A credibilidade da pesquisa e do prêmio é fundamental para que as empresas tenham uma bússola na tomada de decisões e também para direcionar novas empresas que estejam chegando ao município ou que tenham a previsão de investir”, pontua Giliard Ferreira.

O desenvolvimento econômico das cidades, frisa o gerente comercial, depende dos investimentos e da prosperidade dos segmentos que atuam no mercado local. “Em Cachoeiro, os legados das empresas de sucesso são decisivos para o crescimento da economia local”, acrescenta.

Giliard Ferreira gerente comercial Rede Gazeta Sul Crédito: Divulgação

CONEXÃO

Idealizador do tema da 21ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial, o diretor de criação do Estúdio GenteBoa, Pedro Gomes, explicou um pouco da ideia de criar o conceito desta edição.

Ele diz que a proposta era chamar a atenção para a construção dos legados pelas empresas mais lembradas pelos consumidores, que surge da conexão entre o sucesso das marcas que se destacam na preferência dos cachoeirenses e a trajetória que elas percorrem na cidade.

"Quando uma empresa prepara um negócio com a intenção de deixar uma marca forte no mercado, automaticamente ela está construindo um legado, que se mistura com a própria história da marca" Pedro Gomes - Diretor de arte Agencia Gente Boa

Para o diretor de criação, as marcas mais lembradas investem em uma postura que as fazem ocupar esse primeiro lugar. “Isso se conecta com a personalidade da marca e como ela constrói sua imagem, sua comunicação e como ela reflete seus valores”, reforça.

Na avaliação de Pedro Gomes, as marcas que constroem legados têm convicção de seu propósito no mercado. Com uma missão bem definida, acrescenta ele, há mais clareza no alinhamento e na tomada de decisões para alcançar os objetivos com todos os níveis das equipes.

“Além disso, essas marcas trabalham com paixão, pois acreditam no seu propósito e trabalham de forma autêntica, com zelo e dedicação. Outro diferencial é o talento que essas marcas têm para se conectar com as necessidades de seus clientes, resolver os problemas apresentados e levar benefícios reais para a vida das pessoas”, aponta.

Os resultados das empresas não são positivos apenas para as suas marcas, mas também para o desenvolvimento econômico da cidade. E o PGE acaba sendo um estímulo para oferecer os melhores produtos e serviços ao público.

“O Prêmio Gazeta Empresarial incentiva o investimento. As marcas mais lembradas pelos consumidores querem continuar no topo e as demais querem conquistar esse primeiro lugar. Essa competição incentiva o investimento em comunicação, capacitação e qualidade. Com isso, todo o cenário econômico vai se enriquecendo de novas possibilidades, novas experiências, novas contratações, expansões, emprego, renda e muito mais qualidade para o consumidor”, conclui Pedro Gomes.