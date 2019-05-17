Home
>
Região Sul
>
Pedra com risco de rolar ameaça hospital e mais de 70 famílias em Mimoso

Pedra com risco de rolar ameaça hospital e mais de 70 famílias em Mimoso

Defesa Civil Estadual e engenheiros da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação (Sedurb) fizeram a avaliação da pedra e recomendaram a retirada dos moradores do local