Pastor no ES diz que transforma água em vinho e vídeo viraliza

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Guaçuí, vem causando repercussão no município da região do Caparaó. Nas imagens, o pastor e fundador da Igreja do Poder da Fé, Jonas de Paula, de 37 anos, diz transformar água em vinho. Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostrando um momento no culto de uma igreja evangélica de, vem causando repercussão no município da região do Caparaó. Nas imagens, o pastor e fundador da Igreja do Poder da Fé, Jonas de Paula, de 37 anos, diz transformar água em vinho.

No vídeo publicado pelo próprio pastor em seu perfil em uma rede social, ele ora sobre um recipiente de vidro cheio de água e papéis. Depois, com as mãos na água, espreme os papéis e a água começa a ficar avermelhada.

“A questão da terça-feira da cura que tem causado repercussão. Não é um ato simbólico é um ato de fé. Exige uma boa comunhão do pastor com Deus e boa intimidade para que venha ser realizado esse milagre da transformação da água em vinho. A transformação é feita perante o povo. Todo mundo vê o recipiente com água pura. As pessoas vão colocando os pedidos de oração e depois a gente invoca o poder de Deus”, explica o pastor.

CRÍTICAS E ACUSAÇÕES DE CHARLATANISMO

Há dois meses no município, o pastor Jonas de Paula diz que não se incomoda com as críticas e brincadeiras das pessoas na internet ou nas ruas, que desmentem o que ele chama de milagre. “Reajo de maneira mais normal e simples porque me baseio na época de Jesus Cristo quando estava perto de sua morte. Jesus começou a operar suas maravilhas e foi perseguido, nem todos acreditavam em seus milagres que fazia, no final foram acreditar e foi morto pelos próprios cristãos”, comentou.

Por conta da repercussão do vídeo, segundo o pastor, os cultos estão lotados e, inclusive, atraindo pessoas de municípios no entorno. Ele planeja abrir outras igrejas como a de Guaçuí, em Dores do Rio Preto e Iúna.

“Até me perguntaram se não poderia fazer cerveja. A pessoa não acredita no poder de Deus, o único que pode fazer é com Jesus Cristo”, afirmou o pastor.

O QUE DIZ A POLÍCIA