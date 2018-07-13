Passageiro de carro morre em acidente com três veículos em Itapemirim

Um acidente na tarde desta sexta-feira (13) envolvendo três veículos deixou pelo menos uma pessoa morta e alguns feridos na ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A batida foi entre um Volkswagen Gol, uma caminhonete e um Chevrolet Celta.
O acidente aconteceu por volta das 15h. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida foi na localidade de Graúna e as causas, ainda não foram informadas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma das vítimas das ferragens, no Gol. O passageiro morreu no local e a perícia também foi chamada. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Evangélico de Itapemirim e não correm risco de morrer.
A estrada liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. Outros acidentes foram registrados na mesma via nos últimos dias. Uma motorista morreu no último dia (29) ao bater de frente com outro veículo. Nesta semana, em um outro acidente, um motociclista também morreu em uma batida envolvendo dois carros.