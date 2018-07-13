Passageiro de carro morre em acidente com três veículos em Itapemirim

Um acidente na tarde desta sexta-feira (13) envolvendo três veículos deixou pelo menos uma pessoa morta e alguns feridos na ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A batida foi entre um Volkswagen Gol, uma caminhonete e um Chevrolet Celta.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida foi na localidade de Graúna e as causas, ainda não foram informadas.