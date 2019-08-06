Home
Pacientes com epilepsia sofrem com falta de medicamento em Cachoeiro

Prefeitura deveria fornecer o remédio, mas está em falta. Paciente desempregada gasta quase R$ 200 por mês para comprar a medicação

Gazeta Online

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 19:25

 - Atualizado há 6 anos

O medicamento Hidantal, ou o genérico Fenitoína, deveria ser fornecidos pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, mas, para pacientes com epilepsia, mas desde novembro de 2018, Ana Cláudia Souza não consegue pegar o remédio, pois informam que está em falta. Para não ter crises, mesmo desempregada, ela está comprando a medicação. Um custo de quase R$ 200 por mês.

Ana Cláudia Souza tem 48 anos e, há 30, convive com a epilepsia e precisa fazer uso do medicamento Fenitoína. Por conta da doença, ela deixou o trabalho e seu estilo de vida. “Meu marido não me deixa sair sozinha, sabe que não tenho condição. Quando estava trabalhando, tive uma crise no portão de casa. Está chegando o dia dos pais e não posso nem dar um presente para meu marido”, fala emocionada.

O medicamento custa em torno de R$ 45 e, para o mês, são necessárias quatro caixas, ou seja, no mínimo R$ 180 gastos do bolso dela, sendo que a prefeitura deveria fornecer o medicamento.

O neurologista Ricardo Miranda explica os riscos que uma pessoa diagnosticada com a doença pode correr se não fizer uso da medicação. “Se não for medicada adequadamente, a pessoa interrompe o tratamento, pode gerar uma série de problemas, crises, e é um fator de risco. A pessoa pode cair, bater a cabeça e ter um trauma no crânio, pro exemplo. Ou, se for prolongada, pode até levar à morte. O medicamento impede que as crises aconteçam”, explica.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "o medicamento é distribuído gratuitamente na rede pública. No entanto, a secretaria iniciou o processo de aquisição pela modalidade pregão eletrônico do medicamento Fenitoína 100 mg, em fevereiro de 2019. Porém, foi necessária a realização de um novo processo licitatório."

Disse ainda que "há um novo processo em aberto para aquisição do produto e a previsão é de que até o final deste mês ele seja novamente licitado. Como alternativa, há disponível o medicamento Fenobarbital 100 mg, um fármaco anticonvulsivante indicado para o tratamento da epilepsia. O ácido valpróico também serve como substituto ao hidantal."

