Home
>
Região Sul
>
Operação investiga fraude na compra de maquinário em Vargem Alta

Operação investiga fraude na compra de maquinário em Vargem Alta

"Operação Quimera" foi deflagrada nesta sexta (12) pelo Ministério Público, que cumpre dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão no município