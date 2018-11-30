Operação Fauna Caparaó apreende armas e 269 pássaros silvestres

Mais de 250 pássaros e armas foram apreendidos durante a Operação Fauna Caparaó, realizada na Região do Caparaó , na segunda quinzena deste mês de novembro em 10 municípios. Entre os animais apreendidos estão algumas espécies em risco de extinção.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a operação ocorreu entre os dias 17 e 29 de novembro em Alegre, Guaçuí, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Ibitirama, São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte. Ao todo foram apreendidos 269 pássaros da fauna silvestre brasileira, todos mantidos em cativeiro de forma ilegal e em condições insalubres.

Durante 13 dias de operação foram atendidas 87 denúncias e 64 pessoas foram autuadas, sendo recolhidos 269 pássaros silvestres: 141 coleiros; 52 Trinca-ferros; 14 tico-ticos; 07 sabiás; 05 melros; 02 corrupiões, entre outros. Com destaque para 03 papagaios Chauá, 01 papagaio do peito roxo 27 catataus, animais que estão na lista dos ameaçados de extinção. Além de três espingardas.

Quando um cidadão adquire um pássaro nativo para mantê-lo em cativeiro, está alimentando o tráfico de animais silvestres que coloca em perigo de extinção de espécies e ameaça a biodiversidade do planeta, explicou o comandante do 2º Pelotão da Polícia Ambiental Tenente Nunes.