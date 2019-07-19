Home
Operação da PM flagra adolescentes conduzindo veículos no Sul do ES

Duas motos foram apreendidas, 10 autuações de infrações de trânsito foram aplicadas e 126 pessoas abordadas.

Gazeta Online

Publicado em 19 de julho de 2019 às 16:45

 - Atualizado há 6 anos

Mais de 30 militares realizaram nesta sexta-feira (19) mais uma edição da Operação Força Total na região do Caparaó Capixaba, que resultou na fiscalização de 100 veículos em cinco pontos de bloqueios.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação é a preservação da ordem pública e ampliação da sensação de segurança da comunidade. Foram montados pontos de abordagens nas principais vias de acesso dos municípios de Bom Jesus do Norte e Guaçuí.

Foram abordados 38 carros, um táxi, um caminhão e 60 motos. Destes, duas motos foram apreendidas e 10 autuações de infrações de trânsito foram aplicadas.

Das pessoas abordadas, dois eram menores de idade (16 e 17 anos) e estavam conduzindo veículos. Eles foram encaminhados à delegacia pela infração de menor na direção. O comandante da operação, tenente Edimar, falou da importância de ações como esta. “Ações desta natureza conscientizam o cidadão que é preciso respeitar as normas de trânsito, e visa a coibir infrações e atos ilícitos.”

