Home
>
Região Sul
>
Operação da PM em Guaçuí apreende 25 armas com munições e drogas

Operação da PM em Guaçuí apreende 25 armas com munições e drogas

Foram apreendidas 15 espingardas, cinco pistolas, duas garruchas, uma luneta e 1.372 munições de diversos calibres.