Mutirão para renegociar dívida atraí grande público em Cachoeiro

Pessoas acordaram cedo dispostas a se livrarem das dívidas no mutirão de negociação de dívidas do Procon Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Uma fila gigante se formou nesta quarta-feira (06), em plena Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Pessoas acordaram cedo dispostas a ficar livres das dívidas e limpar o nome no mutirão de negociação de dívidas do Procon que começou hoje e vai até a sexta-feira (08).

Antes da negociação começar, a fila dava voltas na Praça Jerônimo Monteiro. A dona de casa Márcia Regina, foi uma das pessoas que madrugou para tentar renegociar uma dívida deixada pelo ex companheiro. Um empréstimo que era de R$ 500 e hoje já está em R$ 4 mil. Coloquei ele na Justiça. A ação ficou na Justiça e foi arquivada, contou.

Catorze empresas participam do mutirão, entre elas, empresas de telefonia e instituições bancárias. A expectativa é de que 5 mil pessoas sejam atendidas até sexta-feira.

SERVIÇO

Segundo a prefeitura no primeiro dia foram realizados 454 atendimentos. O evento segue até sexta (8), na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 16h, com a participação de 14 empresas, para oferecer condições facilitadas a consumidores que queiram quitar suas dívidas neste fim de ano.

As empresas participantes do mutirão são Vivo, Oi, Claro, Banestes, Caixa Econômica Federal, Crefisa, Bandes, Avista, Itaú/ Unibanco, Dacasa, Bradesco, BRK e Unimed. Além disso, há consulta ao banco de dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Cachoeiro sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Cada empresa vai disponibilizar, por dia, uma média de 35 senhas. Para o atendimento, que é gratuito, o titular da dívida deve apresentar Carteira de Identidade, CPF e documentos que comprovem o débito.