Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Mutirão para renegociar dívida atraí grande público em Cachoeiro
Dívidas

Mutirão para renegociar dívida atraí grande público em Cachoeiro

Mutirão de negociação de dívidas do Procon  começou hoje e vai até a sexta-feira (08) no centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 19:59

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 19:59

Pessoas acordaram cedo dispostas a se livrarem das dívidas no mutirão de negociação de dívidas do Procon Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Uma fila gigante se formou nesta quarta-feira (06), em plena Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pessoas acordaram cedo dispostas a ficar livres das dívidas e limpar o nome no mutirão de negociação de dívidas do Procon que começou hoje e vai até a sexta-feira (08).
Antes da negociação começar, a fila dava voltas na Praça Jerônimo Monteiro. A dona de casa Márcia Regina, foi uma das pessoas que madrugou para tentar renegociar uma dívida deixada pelo ex companheiro. Um empréstimo que era de R$ 500 e hoje já está em R$ 4 mil. Coloquei ele na Justiça. A ação ficou na Justiça e foi arquivada, contou.
Catorze empresas participam do mutirão, entre elas, empresas de telefonia e instituições bancárias. A expectativa é de que 5 mil pessoas sejam atendidas até sexta-feira.

SERVIÇO

Segundo a prefeitura no primeiro dia foram realizados 454 atendimentos. O evento segue até sexta (8), na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 16h, com a participação de 14 empresas, para oferecer condições facilitadas a consumidores que queiram quitar suas dívidas neste fim de ano.
As empresas participantes do mutirão são Vivo, Oi, Claro, Banestes, Caixa Econômica Federal, Crefisa, Bandes, Avista, Itaú/ Unibanco, Dacasa, Bradesco, BRK e Unimed. Além disso, há consulta ao banco de dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Cachoeiro sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Cada empresa vai disponibilizar, por dia, uma média de 35 senhas. Para o atendimento, que é gratuito, o titular da dívida deve apresentar Carteira de Identidade, CPF e documentos que comprovem o débito.

Veja Também

Rotativo começa a funcionar em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados