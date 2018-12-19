Mulher morre afogada em piscina durante festa de fim de ano em Apiacá

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Uma mulher de 35 anos morreu afogada durante uma festa de confraternização em um sítio na localidade de Iuru, zona rural de Apiacá, no Sul do Estado, na noite desta terça-feira (18). Ela chegou a ser levada para o hospital, mas lá foi constatado o óbito.

Os amigos de Graziela Araújo contaram para a Polícia Militar que, durante todo o dia, participavam de uma festa e que, no início da noite, perceberam que ela estava paralisada na piscina por muito tempo. Eles acreditaram que ela estava brincando de boiar, mas chamaram e, como Graziela não respondeu, perceberam que algo estava errado.

Ainda segundo a PM, Graziela foi retirada de dentro da piscina e reanimada. Como ela estava com um pouco de pulsação, foi levada para o Hospital São José, mas não resistiu.