Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Mulher morre afogada em piscina durante festa de fim de ano em Apiacá
Confraternização

Mulher morre afogada em piscina durante festa de fim de ano em Apiacá

Os amigos pensaram que ela estava brincando de boiar

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 13:50
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Uma mulher de 35 anos morreu afogada durante uma festa de confraternização em um sítio na localidade de Iuru, zona rural de Apiacá, no Sul do Estado, na noite desta terça-feira (18). Ela chegou a ser levada para o hospital, mas lá foi constatado o óbito.
> Turista morre afogado em lagoa de Marataízes
Os amigos de Graziela Araújo contaram para a Polícia Militar que, durante todo o dia, participavam de uma festa e que, no início da noite, perceberam que ela estava paralisada na piscina por muito tempo. Eles acreditaram que ela estava brincando de boiar, mas chamaram e, como Graziela não respondeu, perceberam que algo estava errado.
> Guardas vidas salvam turista de afogamento em praia em Itapemirim
Ainda segundo a PM, Graziela foi retirada de dentro da piscina e reanimada. Como ela estava com um pouco de pulsação, foi levada para o Hospital São José, mas não resistiu.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados