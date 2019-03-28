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Manifestação

Motoristas e cobradores cruzam os braços em Cachoeiro de Itapemirim

Categoria reclama de atraso no pagamento de salários

Publicado em 

28 mar 2019 às 19:20

Publicado em 28 de Março de 2019 às 19:20

A manifestação durou quase duas horas Crédito: Internauta Gazeta Online
Motoristas e cobradores que atuam no transporte municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, cruzaram os braços na tarde desta quinta-feira (28). Quase 50 veículos ficaram parados na Linha Vermelha. Eles reclamam do atraso de pagamento do vale salário e de dois tíquetes-alimentação.
Muitos usuários do transporte foram pegos de surpresa pela paralisação que durou aproximadamente duas horas. Os motoristas não quiseram gravar entrevista, com medo de demissão, mas de acordo com o diretor do Sindimotoristas, Sérgio Santos de Almeida, eles resolveram voltar a trabalhar após representantes do Consórcio Novo Trans garantir o pagamento.
Os ônibus voltaram a circular normalmente por volta das 14h15.

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