Motoristas e cobradores cruzam os braços em Cachoeiro de Itapemirim

Motoristas e cobradores que atuam no transporte municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, cruzaram os braços na tarde desta quinta-feira (28). Quase 50 veículos ficaram parados na Linha Vermelha. Eles reclamam do atraso de pagamento do vale salário e de dois tíquetes-alimentação.

Muitos usuários do transporte foram pegos de surpresa pela paralisação que durou aproximadamente duas horas. Os motoristas não quiseram gravar entrevista, com medo de demissão, mas de acordo com o diretor do Sindimotoristas, Sérgio Santos de Almeida, eles resolveram voltar a trabalhar após representantes do Consórcio Novo Trans garantir o pagamento.