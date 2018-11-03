Motorista que perdeu o braço em acidente em Guaçuí morre no hospital

Acidente em Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde deste domingo (02) Crédito: Internauta | Gazeta Online

O motorista do Fiat Uno que perdeu o braço no acidente na BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó, morreu depois de ter dado entrada no hospital. Outras cinco pessoas ficaram feridas na batida, mas apenas quatro foram socorridas. O motorista do Volkswagem Saveiro, outro veículo envolvido na colisão, fugiu do local sem receber atendimento.

O homem que morreu ainda não teve a identidade revelada. A batida aconteceu por volta das 16h50 desta sexta-feira (02). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi de frente, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Ambulâncias de hospitais da região deram apoio aos bombeiros no atendimento da ocorrência.

FERIDOS

Além do homem que perdeu o braço, duas mulheres que estavam no banco de trás do Fiat Uno tiveram traumatismo craniano. O jovem que estava no banco do carona teve ferimentos leves e aparentava estar bem, segundo os bombeiros.