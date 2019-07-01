Home
>
Região Sul
>
Motociclista morre em acidente na BR 101, em Iconha

Motociclista morre em acidente na BR 101, em Iconha

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e ao impacto da queda, e acabou morrendo no local do acidente