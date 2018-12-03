Morre vendedor de picolé que foi jogado dentro de córrego em Cachoeiro

O vendedor de picolé ficou desacordado após ser jogado dentro da água Crédito: Redes Sociais

A briga teria ocorrido após a vítima cobrar uma dívida de dois picolés. Na ocasião, o caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sob a responsabilidade do delegado Felipe Vivas que chegou a ouvir a suspeita, uma mulher de 32 anos.

Ela disse que eles estavam bebendo e que começaram a discutir por causa de dois picolés que ela tinha pego, mas disse que não tinha dinheiro para pagar. Até que, no final das contas, ficaram uns três minutos em luta corporal e ela empurrou ele no córrego. Como o crime é de lesão corporal, foi encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) e ela vai responder em liberdade, a princípio, explicou o delegado Vivas.

As investigações seguem e agora a suspeita vai responder pela lesão corporal seguida de morte. Ela ainda não foi detida. O corpo de Altino está sendo velado na Capela Mortuária do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. O horário do sepultamento não foi divulgado.