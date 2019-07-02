Home
Morre ex-primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim

Eloísa Borges Valadão era esposa do ex-prefeito Roberto Valadão, que administrou a cidade por duas vezes e criou a tradicional Feira da Bondade