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Luto

Morre criança atropelada em calçada por motorista bêbado em Piúma

Ezequiel Bressamini Evangelista foi atropelado logo após sair da escola; motorista está preso

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 19:06
Ezequiel Bressamini Evangelista morreu neste domingo (04) Crédito: Reprodução/Arquivo familiar
Após 17 dias internado, morreu na noite deste domingo (04) o menino de 8 anos que foi atropelado em
Piúma
, Litoral Sul, no mês passado. Ezequiel Bressamini Evangelista foi atropelado na calçada por um motorista que estava bêbado. O condutor era motorista da prefeitura do balneário e foi pego dormindo dentro do carro particular após o acidente.
Segundo familiares, o estudante de 8 anos faleceu no Hospital Infantil de Vitória. O corpo será velado em Piúma, na Igreja Deus é Amor, no mesmo bairro onde a família reside. O horário de sepultamento ainda não foi informado.
No dia do acidente, dia 18 de outubro, a vítima caminhava pela calçada ao sair escola. O motorista de um Peugeot preto veio em alta velocidade pela rua, atropelou o menino na calçada e fugiu do local sem prestar socorro. A vítima teria sido arrastada por 20 metros e sofreu diversas fraturas.
O motorista de 50 anos foi preso pela Polícia Militar horas depois da batida. Ele foi encontrado dormindo no carro no pátio de uma empresa, onde já tinha sido funcionário.
Na delegacia, o homem explicou que sabia que havia atropelado alguém, mas não parou por medo de represália da população. Ele ainda realizou o teste de alcoolemia, que deu positivo para o consumo de álcool, indicando a concentração de 0,51 miligramas de álcool por litro de ar.
Alcino Ferreira de Souza Filho disse que bebeu duas latas de cerveja, por volta das 16h30. Informou ainda que trabalha para a prefeitura. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, fuga do local sem prestar socorro e lesão corporal. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde permanece preso.
Revoltados com o caso, moradores fizeram no dia do acidente um protesto pacífico no bairro Céu Azul, onde a criança mora. Eles pediram redutores de velocidade no local.

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