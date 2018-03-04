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Em Jerônimo Monteiro

Menino morre afogado após batizado no Sul do ES

Paulo Vitor Rabelo da Silva estava acompanhado de outras crianças e de suas mães quando foi arrastado pela correnteza

Publicado em 04 de Março de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 17:38
Paulo Vitor Rabelo da Silva, 12 anos, foi arrastado pela correnteza do rio Crédito: Reprodução/Facebook
Um menino de 12 anos morreu afogado após um batizado dentro de um rio na localidade de Santa Marta do Norte, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. Paulo Vitor Rabelo da Silva estava acompanhado de outras crianças e de suas mães quando foi arrastado pela correnteza.
De acordo com a Polícia Militar, acontecia um batismo de uma igreja evangélica dentro de um rio da comunidade. Testemunhas contaram que, logo após a cerimônia, três crianças com as suas mães foram tomar banho, mas Paulo foi arrastado pela correnteza e se afogou.
O corpo dele foi encontrado por moradores próximo a uma rocha e foi retirado do local e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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