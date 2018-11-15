Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio Veado

Menino de 12 anos morre afogado em rio durante pescaria no ES

Guilherme Vieira, de 12 anos, estava pescando com um primo no rio quando entrou na água para tentar soltar um anzol

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 17:32
Menino morre afogado em rio de Guaçuí Crédito: Montagem Gazeta Online
Um menino de 12 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (14) no Rio Veado, em Guaçuí, região do Caparaó. O corpo de Guilherme Vieira foi localizado na manhã desta quinta-feira (15). Ele estava pescando com um primo no rio quando entrou na água para tentar soltar um anzol, mas não conseguiu nadar e desapareceu.
Os bombeiros iniciaram as buscas ainda na quarta-feira quando receberam o chamado, por volta de 16h20. Os militares fizeram buscas margeando o rio com embarcação e mergulhos em apneia no local indicado, na tentativa de encontrar o jovem. Após duas horas de buscas, os bombeiros interromperam os serviços ao anoitecer.
Nesta quinta, pela manhã, o trabalho foi retomado com equipe de mergulho, transportada de helicóptero. Às 9h30, o corpo foi localizado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Guilherme Vieira faria 13 anos na próxima quinta-feira (22).
O local indicado do desaparecimento do adolescente tem cerca de quatro metros de profundidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados