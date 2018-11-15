Menino de 12 anos morre afogado em rio durante pescaria no ES

Menino morre afogado em rio de Guaçuí Crédito: Montagem Gazeta Online

Um menino de 12 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (14) no Rio Veado, em Guaçuí, região do Caparaó. O corpo de Guilherme Vieira foi localizado na manhã desta quinta-feira (15). Ele estava pescando com um primo no rio quando entrou na água para tentar soltar um anzol, mas não conseguiu nadar e desapareceu.

Os bombeiros iniciaram as buscas ainda na quarta-feira quando receberam o chamado, por volta de 16h20. Os militares fizeram buscas margeando o rio com embarcação e mergulhos em apneia no local indicado, na tentativa de encontrar o jovem. Após duas horas de buscas, os bombeiros interromperam os serviços ao anoitecer.

Nesta quinta, pela manhã, o trabalho foi retomado com equipe de mergulho, transportada de helicóptero. Às 9h30, o corpo foi localizado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Guilherme Vieira faria 13 anos na próxima quinta-feira (22).