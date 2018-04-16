Maré destrói calçada e chega a avenida em Piúma

A situação da avenida Beira Mar, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, que já estava em ruínas por conta da erosão, ficou ainda pior. Na tarde desta segunda-feira (16), a força da maré alta levou toda uma calçada da via, chegando a pista.

Internauta registrou destruição na orla de Piúma Crédito: Aristóteles Sader Viana

As imagens foram feitas pelo internauta Aristóteles Sader Viana, morador de Piúma. Ele ficou assustado com a situação, que pode colocar a segurança da rodovia em risco.

A erosão levou a calçada próxima a um quiosque e ameaça tomar conta do asfalto. A sinalização já indica apenas uma via para os carros passarem.

Maré na orla de Píuma Crédito: Aristóteles Sader Viana

Em nota, a prefeitura de Piúma disse que está providenciando o desvio de uma das mãos e o tráfego de veículos ficará em uma única pista. Para evitar acidentes e alertar a população, sinalizou e interditou uma das pistas. Informou ainda que irá cercar a parte da orla que sofre com maior erosão.







