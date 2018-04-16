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Erosão

Maré destrói calçada e chega a avenida em Piúma

A força da maré alta levou toda uma calçada da via, chegando na pista, que ficará em mão única

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:55
A situação da avenida Beira Mar, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, que já estava em ruínas por conta da erosão, ficou ainda pior. Na tarde desta segunda-feira (16), a força da maré alta levou toda uma calçada da via, chegando a pista.
Internauta registrou destruição na orla de Piúma Crédito: Aristóteles Sader Viana
As imagens foram feitas pelo internauta Aristóteles Sader Viana, morador de Piúma. Ele ficou assustado com a situação, que pode colocar a segurança da rodovia em risco.
A erosão levou a calçada próxima a um quiosque e ameaça tomar conta do asfalto. A sinalização já indica apenas uma via para os carros passarem.
Maré na orla de Píuma Crédito: Aristóteles Sader Viana
A destruição da orla de Piúma é um problema antigo. No início do mês, mostramos que um morador filmou o próprio tombo de bicicleta e acabou se machucando ao mostrar os problemas da avenida.
Em nota, a prefeitura de Piúma disse que está providenciando o desvio de uma das mãos e o tráfego de veículos ficará em uma única pista. Para evitar acidentes e alertar a população, sinalizou e interditou uma das pistas. Informou ainda que irá cercar a parte da orla que sofre com maior erosão.
 
 
 

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