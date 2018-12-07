Mais de 20 pássaros são apreendidos no Caparaó

Mais de 20 pássaros sem registro mantidos em cativeiro foram apreendidos na Região do Caparaó capixaba nesta quinta-feira (06). Entre eles estão dois pássaros estão em risco de extinção. A pena para este crime pode ser de até um ano de detenção e pagamento de multa.

As apreensões ocorrem após denúncias anônimas no assentamento Santa Rita, em Bom Jesus do Norte, e no distrito de Airituba, município de São José do Calçado. Durante todo o dia foram apreendidos 21 pássaros da fauna silvestre brasileira, sendo dois em risco de extinção.

Os pássaros serão entregues ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), onde ficarão responsável pela reintrodução dos pássaros À natureza.

De acordo com a lei de crimes ambientais, a pena para quem mantém pássaros da fauna silvestre em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida pode ser de detenção de seis meses a um ano, e multa.