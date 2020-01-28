Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa no ES por causa da chuva

Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. No total, 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 capixabas, de Norte a Sul do Estado.
Os dados foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, no início da manhã desta terça-feira (28). Na tarde desta segunda-feira (27), conforme levantamento anterior, a situação afetava 11.180 mil pessoas. No mesmo relatório desta terça consta que mais de 20 municípios do Estado têm risco de deslizamentos ou inundações.
Além dos desabrigados e desalojados, há também seis feridos e nove mortes. O relatório aponta que, no acumulado de chuva nas últimas 24 horas, o município de Vila Pavão foi onde mais choveu em todo o Espírito Santo, 127 mm.
CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:
- Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
- Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
- Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
- Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
- Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
- São Roque do Canaã: 4 desalojados
- Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
- Mimoso do Sul: 480 desalojados
- Iúna: 173 desalojados e 50 desabrigados
- Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
- Castelo: 260 desabrigados
- Alegre: 2.300 desalojados e 250 desabrigados
- Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
- Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
- Marechal Floriano: 40 desalojados
- Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
- São José do Calçado: 100 desalojados
- João Neiva: 23 desalojados
- Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
- Colatina: 18 desalojados
- Domingos Martins: 42 desabrigados
- Laranja da Terra: 12 desalojados
- Cachoeiro de Itapemirim: 649 desalojados e 516 desabrigados
- Conceição da Barra: 22 desalojados
- Linhares: 8 desalojados e 64 desabrigados
- São Mateus: 30 desalojados