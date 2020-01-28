Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa no ES por causa da chuva
Impactos de Norte a Sul

Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa no ES por causa da chuva

Levantamento da Coordenadoria de Defesa Civil Estadual, de acordo com relatório divulgado na manhã desta terça-feira (28), aponta que 27 cidades capixabas já foram afetadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 08:16

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 08:16

Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira
Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. No total, 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 capixabas, de Norte a Sul do Estado.

Veja Também

Cidade por cidade, a situação dos municípios atingidos pela chuva no ES

Os dados foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, no início da manhã desta terça-feira (28). Na tarde desta segunda-feira (27), conforme levantamento anterior, a situação afetava 11.180 mil pessoas. No mesmo relatório desta terça consta que mais de 20 municípios do Estado têm risco de deslizamentos ou inundações.
Famílias começam a deixar área de risco próxima do Rio Doce, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta
> Cobertura completa da chuva
Além dos desabrigados e desalojados, há também seis feridos e nove mortes. O relatório aponta que, no acumulado de chuva nas últimas 24 horas, o município de Vila Pavão foi onde mais choveu em todo o Espírito Santo, 127 mm.

CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:

  • Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
  • Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
  • Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
  • Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
  • São Roque do Canaã: 4 desalojados
  • Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
  • Mimoso do Sul: 480 desalojados
  • Iúna: 173 desalojados e 50 desabrigados
  • Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
  • Castelo: 260 desabrigados
  • Alegre: 2.300 desalojados e 250 desabrigados
  • Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
  • Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
  • Marechal Floriano: 40 desalojados
  • Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
  • São José do Calçado: 100 desalojados
  • João Neiva: 23 desalojados
  • Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
  • Colatina: 18 desalojados
  • Domingos Martins: 42 desabrigados
  • Laranja da Terra: 12 desalojados
  • Cachoeiro de Itapemirim: 649 desalojados e 516 desabrigados
  • Conceição da Barra: 22 desalojados
  • Linhares: 8 desalojados e 64 desabrigados
  • São Mateus: 30 desalojados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados