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Temporais no Estado

Mais de 20 cidades com risco alto para deslizamento ou inundação no ES

Os alertas foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgados no relatório da Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça-feira (28)

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 08:06
Foto mostra estragos em Castelo, no Sul do ES Crédito: Fernando Madeira
Mais de 20 cidades com risco alto para deslizamento ou inundação no ES
A chuva deu uma trégua no Espírito Santo. No entanto, mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. O Estado tem mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta do temporal.
Os alertas foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgados no relatório da Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça-feira (28). Na lista, há municípios de todas as regiões do Espírito Santo. Confira a lista de cidades com risco alto:
  1. Serra
  2. Fundão
  3. Aracruz
  4. Vitória
  5. João Neiva
  6. Conceição do Castelo
  7. Iúna
  8. Muniz Freire
  9. Ibiraçu
  10. Afonso Cláudio
  11. Ibitirama
  12. Brejetuba
  13. Colatina
  14. São José do Calçado
  15. Bom Jesus do Norte
  16. Apiacá
  17. Castelo
  18. Cachoeiro de Itapemirim
  19. Itapemirim
  20. Ibatiba
  21. Baixo Guandu
  22. Linhares

Fotojornalismo: destruição após chuva forte em Castelo

CALAMIDADE

O governador Renato Casagrande decretou estado de calamidade pública em mais duas cidades do Sul do Espírito Santo que foram devastadas pelos temporais nos últimos dias: Iúna e Conceição do Castelo. Com essas duas cidades, sobe para seis o número de municípios da região em situação de calamidade.
Casagrande também decretou estado de emergência em outras 16 cidades das regiões Serrana, do Caparaó e do Sul do Espírito Santo. Os novos decretos, com validade de 180 dias, foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).
Entre desabrigados e desalojados, o Espírito Santo tem mais de 12 mil pessoas fora de suas casas. Desde o dia 17 de janeiro, nove pessoas morreram por causa dos temporais no Estado.

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