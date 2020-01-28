Mais de 20 cidades com risco alto para deslizamento ou inundação no ES
A chuva deu uma trégua no Espírito Santo. No entanto, mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. O Estado tem mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta do temporal.
Os alertas foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgados no relatório da Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça-feira (28). Na lista, há municípios de todas as regiões do Espírito Santo. Confira a lista de cidades com risco alto:
- Serra
- Fundão
- Aracruz
- Vitória
- João Neiva
- Conceição do Castelo
- Iúna
- Muniz Freire
- Ibiraçu
- Afonso Cláudio
- Ibitirama
- Brejetuba
- Colatina
- São José do Calçado
- Bom Jesus do Norte
- Apiacá
- Castelo
- Cachoeiro de Itapemirim
- Itapemirim
- Ibatiba
- Baixo Guandu
- Linhares
Fotojornalismo: destruição após chuva forte em Castelo
CALAMIDADE
O governador Renato Casagrande decretou estado de calamidade pública em mais duas cidades do Sul do Espírito Santo que foram devastadas pelos temporais nos últimos dias: Iúna e Conceição do Castelo. Com essas duas cidades, sobe para seis o número de municípios da região em situação de calamidade.
Casagrande também decretou estado de emergência em outras 16 cidades das regiões Serrana, do Caparaó e do Sul do Espírito Santo. Os novos decretos, com validade de 180 dias, foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).
Entre desabrigados e desalojados, o Espírito Santo tem mais de 12 mil pessoas fora de suas casas. Desde o dia 17 de janeiro, nove pessoas morreram por causa dos temporais no Estado.