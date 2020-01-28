Foto mostra estragos em Castelo, no Sul do ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Mais de 20 cidades com risco alto para deslizamento ou inundação no ES

Os alertas foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgados no relatório da Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça-feira (28). Na lista, há municípios de todas as regiões do Espírito Santo. Confira a lista de cidades com risco alto:

Serra Fundão Aracruz Vitória João Neiva Conceição do Castelo Iúna Muniz Freire Ibiraçu Afonso Cláudio Ibitirama Brejetuba Colatina São José do Calçado Bom Jesus do Norte Apiacá Castelo Cachoeiro de Itapemirim Itapemirim Ibatiba Baixo Guandu Linhares

Fotojornalismo: destruição após chuva forte em Castelo

CALAMIDADE

O governador Renato Casagrande decretou estado de calamidade pública em mais duas cidades do Sul do Espírito Santo que foram devastadas pelos temporais nos últimos dias: Iúna e Conceição do Castelo. Com essas duas cidades, sobe para seis o número de municípios da região em situação de calamidade.

Casagrande também decretou estado de emergência em outras 16 cidades das regiões Serrana, do Caparaó e do Sul do Espírito Santo. Os novos decretos, com validade de 180 dias, foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).