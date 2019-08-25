Mais de 100 pinos de cocaína encontrados com 4 pessoas em Cachoeiro

Quatro pessoas são abordadas com mais de 100 pinos de cocaína em Cachoeiro

Os quatro envolvidos tentaram fugir, mas acabaram detidos. Com a mulher, foram encontrados quatro pinos da droga mais a quantia de R$ 150. Com os homens e o adolescente, os policiais encontraram 108 pinos de cocaína, três munições intactas e R$ 210.