Maior festa de Corpus Christi do ES chegará a todos os fiéis

Benção dos fiéis em frente a igreja Matriz, em Castelo Crédito: Arquivo Rede Gazeta

Recentemente, no final de março, a imagem do Papa Francisco, diante da imensa praça de São Pedro vazia correu o mundo. Foi um ritual inédito, o qual ele deu a benção Urbi et Orbi a todos os fiéis. A benção permite que mais de 1,3 bilhão de católicos obtivessem a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados, num momento onde as medidas de confinamento pelo novo coronavírus afetavam mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Não há registro de gesto semelhante na história do Vaticano.

Também não temos registro do que está por acontecer em Castelo, cidade ao sul do Espírito Santo, que tem a maior festa de Corpus Christi do Estado e uma das maiores do país. Este ano, os tapetes não mais enfeitarão as ruas, nem os mais de 80 mil turistas de várias partes do país e do mundo poderão apreciar a arte feita por quase 3 mil voluntários. Mas nem por isso a festa passará despercebida.

Imagens áreas mostram os fiéis na Missa Campal de Corpus Cristi no ano passado Crédito: Arquivo Rede Gazeta

Uma equipe de técnicos da TV Gazeta já trabalha junto com a coordenação da igreja católica na cidade para levar uma edição completamente remodelada aos fiéis. A tradicional missa será transmitida, ao vivo, pela TV Gazeta Sul e também pelo site G1/ES. Logo após a missa, parte da procissão, que será feita em forma de carreata e sem a presença dos fieis nas ruas, também poderá ser vista de casa. Um momento único em meio a uma pandemia que exige o isolamento social.

"Desde o início da pandemia pensamos em como continuar juntos na promoção deste evento que reflete a fé de milhares de capixabas. Entramos em contato com a paróquia e nos colocamos à disposição para estarmos junto nesse novo modelo, sem tapetes e sem missa campal. Além da missa, também vamos transmitir, pela primeira vez, parte da procissão de Corpus Christi, que acontece logo após a celebração." Bruno Passoni - Diretor da TV Gazeta Sul

Para o gerente de Operação e Produção da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga, a exemplo do que ocorreu na transmissão da Festa da Penha, o grande desafio é trazer a emoção para dentro da casa de cada um ligado na transmissão.

"Como não temos público, o grande desafio é captar a emoção desse momento único e histórico. Não ter público é muito ruim, mas ao mesmo tempo temos a missão de mostrar todo o ritual, da maneira como tem que ser mostrado, de forma que o fiel tenha a sensação de que está lá na igreja." Carlos Gonzaga - Gerente de Operação e Produção da Rede Gazeta

A festa de Corpus Christi de Castelo é realizada há 57 anos e desde 2011 a TV Gazeta Sul realiza a transmissão da tradicional missa.

Milhares de fiéis participaram da missa de Corpus Christi, em 2019 Crédito: Arquivo Rede Gazeta

Temos certeza de que estamos contribuindo com o nosso papel que é, além de levar as notícias locais, promover as riquezas e tradições da nossa terra. As pessoas poderão acompanhar tudo, desde a missa até a procissão, de dentro de casa, com segurança. Somos a emissora oficial há tantos anos e estamos empenhados a entregar o melhor para os capixabas, conclui o diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni.