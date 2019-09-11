Home
>
Região Sul
>
Justiça mantém prisão preventiva de secretária de Piúma

Justiça mantém prisão preventiva de secretária de Piúma

Ela, o marido e uma funcionária foram presos no dia 13 de agosto acusados de vender diplomas e certificados falsos. Isabel Fernanda Scherrer Rocha é a única envolvida ainda presa