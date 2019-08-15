Home
Justiça determina fiança de R$ 89 mil para secretária presa em Piúma

Além de secretária de Educação da cidade, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, duas pessoas foram presas pelas pela suspeita de vender diplomas e certificados falsos