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Acusação de fraude

Justiça determina fiança de R$ 89 mil para secretária presa em Piúma

Além de secretária de Educação da cidade, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, duas pessoas foram presas pelas pela suspeita de vender diplomas e certificados falsos

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 16:16
Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Justiça estipulou na tarde desta quinta-feira (15) a fiança de R$ 89.820,00 à secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, Ricarda dos Santos Souza e Carlos Antonio Mendes Castro durante audiência de custódia. Os três foram presos em flagrante, nesta terça-feira (13), pela suspeita de vender diplomas e certificados falsos.
A juíza da Comarca de Piúma, Serenuza Marques Chamon arbitrou a fiança aos suspeitos, que permanecem presos em unidades prisionais de Cachoeiro de Itapemirim. A defesa dos três, o advogado José Peres Araújo, informou que seus clientes não possuem condições financeiras de pagar tal valor e por isso entrará com um pedido no Tribunal de Justiça nesta sexta (16), para reduzir o valor da fiança, para que seja compatível com as condições financeiras de seus clientes.
De acordo com o delegado de Piúma, Davi Santana, além de Isabel, duas pessoas foram presas pelas mesmas acusações envolvendo diplomas falsos: Carlos Antônio Castro e Ricarda dos Santos Souza. Os dois, segundo o delegado, trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da secretária de Educação.
Isabel Fernanda é professora, pedagoga, concursada no município e ocupa a chefia da pasta de Educação desde 2017. Segundo o município, a secretária não foi exonerada do cargo. A secretária adjunta da pasta foi designada interinamente para o cargo.
 

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