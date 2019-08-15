Justiça determina fiança de R$ 89 mil para secretária presa em Piúma

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, Ricarda dos Santos Souza e Carlos Antonio Mendes Castro durante audiência de custódia. Os três foram presos em flagrante, nesta terça-feira (13), pela suspeita de vender diplomas e certificados falsos. A Justiça estipulou na tarde desta quinta-feira (15) a fiança de R$ 89.820,00 à secretária de Educação de, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, Ricarda dos Santos Souza e Carlos Antonio Mendes Castro durante audiência de custódia.

A juíza da Comarca de Piúma, Serenuza Marques Chamon arbitrou a fiança aos suspeitos, que permanecem presos em unidades prisionais de Cachoeiro de Itapemirim. A defesa dos três, o advogado José Peres Araújo, informou que seus clientes não possuem condições financeiras de pagar tal valor e por isso entrará com um pedido no Tribunal de Justiça nesta sexta (16), para reduzir o valor da fiança, para que seja compatível com as condições financeiras de seus clientes.

De acordo com o delegado de Piúma, Davi Santana, além de Isabel, duas pessoas foram presas pelas mesmas acusações envolvendo diplomas falsos: Carlos Antônio Castro e Ricarda dos Santos Souza. Os dois, segundo o delegado, trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da secretária de Educação.

Isabel Fernanda é professora, pedagoga, concursada no município e ocupa a chefia da pasta de Educação desde 2017. Segundo o município, a secretária não foi exonerada do cargo. A secretária adjunta da pasta foi designada interinamente para o cargo.