Justiça dá aval para Multivix abrir curso de Medicina em Cachoeiro

A Justiça Federal deu aval para o o Grupo Multivix abrir o curso de Medicina no início do segundo semestre deste ano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A liminar que impedia a homologação do resultado do edital feito pelo Ministério da Educação (MEC) foi derrubada. A decisão foi publicada nesta terça-feira (20).
O termo de compromisso que autoriza o curso de Medicina no município foi assinado em 2014. Cinco instituições apresentaram propostas ao Ministério da Educação (MEC), mas a Multivix foi a escolhida. O processo foi interrompido em novembro de 2016 quando a Emescam, de Vitória, entrou com uma ação na Justiça alegando a ausência de oferta de programas de Residência Médica. Na ocasião, médicos e funcionários da Emescam fizeram um protesto na porta da Justiça Federal, em Vitória, exigindo a suspensão do edital.
120 VAGAS
O diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, informou que 100 vagas serão para pagantes e 20 serão direcionadas para bolsistas. O investimento é de R$ 4 milhões no Campus 2. Nós estamos prontos para receber a comissão do Ministério da Educação (MEC)", afirmou.
Ainda de acordo com Penina, serão duas turmas de 60 alunos cada. O valor da mensalidade ainda não foi definido. "Estamos concentrados na questão da Justiça e para receber a comissão, salientou.
O diretor explicou que dois laboratórios foram montados para os dois primeiros anos de curso. Em relação aos programas de residencia médica, ele disse que ainda aguarda a publicação da decisão no Diário Oficial da União para fazer parcerias com hospitais. Primeiro vamos receber a comissão do MEC, fazer o vestibular e entrar em contato com os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim", finalizou.
EMESCAM
O advogado da Emescam, Daniel Roller, informou que a instituição vai recorrer da decisão. Fomos surpreendidos, pois esperávamos uma sentença favorável. Ainda não fui informado formalmente, mas assim que for intimado temos 15 dias para recorrer, explicou.
MEC
Por meio de nota, o Ministério da Educação informou que ainda não foi notificado da decisão. Assim que houver intimação iremos definir os próximos atos.