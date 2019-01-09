Jovem morre ao bater de moto em traseira de caminhão na ES 484

São José do Calçado. Um outro carro, que também descia a rodovia, não conseguiu parar e bateu no mesmo caminhão. Um jovem de 24 anos morreu na manhã desta quarta-feira (09) após bater de moto na traseira de um caminhão que descia na Serra do Alípio, zona rural de. Um outro carro, que também descia a rodovia, não conseguiu parar e bateu no mesmo caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 7h, na Serra do Alípio, na ES 484, que liga São José do Calçado a Bom Jesus do Norte. O motorista do caminhão contou à polícia que estava descendo a serra devagar quando o motociclista Pedro Vitor da Silva Lopes bateu na traseira, do lado direito do caminhão. A vítima morreu no local.

O motorista de um Fiat Palio, ao tentar desviar do acidente, bateu na traseira, do lado esquerdo. Ele ficou ferido na boca e foi socorrido por populares para o Hospital de São José do Calçado. Após atendimento médico, foi encaminhado com o motorista do caminhão para a delegacia, por se tratar de acidente com morte.

Na delegacia, o motorista do caminhão prestou depoimento emocionado com a morte do jovem. Já o motorista do carro contou que não viu o caminhão por conta da forte claridade do Sol naquele ponto.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico de Cachoeiro de Itapemirim. Pedro Vitor morava no distrito de Airituba, era casado e pai de um bebê de sete meses. Ele trabalhava em um mercado de Bom Jesus do Norte.