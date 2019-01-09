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Acidente

Jovem morre ao bater de moto em traseira de caminhão na ES 484

Pedro Vitor da Silva Lopes bateu na traseira do lado direito do caminhão

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 18:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jan 2019 às 18:16
Um jovem de 24 anos morreu na manhã desta quarta-feira (09) após bater de moto na traseira de um caminhão que descia na Serra do Alípio, zona rural de São José do Calçado. Um outro carro, que também descia a rodovia, não conseguiu parar e bateu no mesmo caminhão.
O acidente aconteceu por volta das 7h, na Serra do Alípio, na ES 484, que liga São José do Calçado a Bom Jesus do Norte. O motorista do caminhão contou à polícia que estava descendo a serra devagar quando o motociclista Pedro Vitor da Silva Lopes bateu na traseira, do lado direito do caminhão. A vítima morreu no local.
O motorista de um Fiat Palio, ao tentar desviar do acidente, bateu na traseira, do lado esquerdo. Ele ficou ferido na boca e foi socorrido por populares para o Hospital de São José do Calçado. Após atendimento médico, foi encaminhado com o motorista do caminhão para a delegacia, por se tratar de acidente com morte.
Na delegacia, o motorista do caminhão prestou depoimento emocionado com a morte do jovem. Já o motorista do carro contou que não viu o caminhão por conta da forte claridade do Sol naquele ponto. 
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico de Cachoeiro de Itapemirim. Pedro Vitor morava no distrito de Airituba, era casado e pai de um bebê de sete meses. Ele trabalhava em um mercado de Bom Jesus do Norte. 
Jovem morre ao bater de moto em traseira de caminhão na ES 484 19

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