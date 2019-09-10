Home
Itapemirim: após decisão judicial, vereador comparece a sessão

O presidente da Câmara de Itapemirim, Mariel Delfino Amaro, empossou hoje a suplente de Bill, Regina Viana de Souza. Porém, com decisão judicial vereador voltou à Casa