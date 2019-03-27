Incêndio destrói galpão de reciclagem em Cachoeiro

Incêndio destruiu todo o material do galpão Crédito: Reprodução/Internauta

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros precisou de apoio para combater as chamas. O local foi interditado para limpeza e perícia na manhã desta quarta-feira (27). Um incêndio na noite desta terça-feira (26) destruiu todo o material armazenado em um galpão de reciclagem no interior de, no Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros precisou de apoio para combater as chamas. O local foi interditado para limpeza e perícia na manhã desta quarta-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 17h. O galpão, que abriga materiais recicláveis, fica às margens da rodovia Cachoeiro x Frade. Dois caminhões de combate a incêndio, dois carros-pipas da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e uma máquina foram usadas na ocorrência.

Por conta dos materiais de fácil combustão, como papel e plástico, o fogo ganhou grandes proporções e somente por volta das 21h foi controlado. Foram usados, segundo os militares, cerca de 35 mil litros de água.

A presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, Josefa dos Santos Neves, conta que na manhã desta quarta foi realizada perícia no local. “Está interditado para a limpeza. Perdemos tudo. Não sabemos como começou. Um trabalhador do lado que avisou os bombeiros”, contou a presidente.

SEM PRAZO PARA RETORNO

Em nota, a prefeitura informou que o espaço onde funciona a sede da Ascomirim é cedido pelo município e está sob os cuidados da associação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que, por hora, o local onde são direcionados os materiais recicláveis recolhidos está interditado e ainda não há um prazo definido para o retorno das atividades.

O município disse ainda que aguarda a desinterdição pelas autoridades policiais para dar início à limpeza do espaço afetado pelo incêndio. Por conta do incidente, a coleta seletiva realizada através do projeto Vem Reciclar, dentre eles os Pontos de Entrega Volutária (PEVs) de materiais recicláveis, no município, está suspensa temporariamente.