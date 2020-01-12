Incêndio atinge Monte Aghá, mas prefeitura mantém subida com 180 pessoas

Apesar de um incêndio que teve início neste sábado (11) no topo do Monte Aghá, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma, um grupo de 180 pessoas vai subir o monte na madrugada deste domingo (12). As informações são da assessoria da Prefeitura de Itapemirim, que organiza a primeira subida do ano ao Monte Aghá, um evento tradicional durante o verão no município.
A assessoria da prefeitura disse que a subida está mantida para começar às 3 horas da madrugada porque o incêndio está com poucos focos no sentido contrário da trilha, na parte de Piúma e, por isso, o evento não será adiado. Um ônibus sairá da Praça Domingos José Martins, às 2h30, para acesso ao ponto de partida da caminhada.
Por volta de 1h, uma equipe da Prefeitura de Itapemirim, formada por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai subir o monte para checar a segurança antes do grupo iniciar a trilha. Também segundo a prefeitura, a subida será monitorada e contará com o apoio da Defesa Civil, da Guarda Municipal e de guardas-vidas.
A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros e aguarda informações sobre a situação do incêndio no Monte Aghá.
A TRILHA
O Monte Aghá é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guanandy, segundo a chefe de Divisão da Semma, Maristela Sales de Freitas.
A trilha possui aproximadamente 3,3 km de extensão, composta por pouco mais de 1,4 km de plano/semi-plano (do campo do Aghá à placa da APA de Guanandy) e pouco mais de 1,9 km de subida (da placa da APA de Guanandy ao topo do Aghá).