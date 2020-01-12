Incêndio atinge Monte Aghá, mas prefeitura mantém subida com 180 pessoas

Incêndio no Monte Aghá Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim

Apesar de um incêndio que teve início neste sábado (11) no topo do Monte Aghá, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma, um grupo de 180 pessoas vai subir o monte na madrugada deste domingo (12). As informações são da assessoria da Prefeitura de Itapemirim, que organiza a primeira subida do ano ao Monte Aghá, um evento tradicional durante o verão no município.

A assessoria da prefeitura disse que a subida está mantida para começar às 3 horas da madrugada porque o incêndio está com poucos focos no sentido contrário da trilha, na parte de Piúma e, por isso, o evento não será adiado. Um ônibus sairá da Praça Domingos José Martins, às 2h30, para acesso ao ponto de partida da caminhada.

Incêndio no Monte Aghá Crédito: Fotoleitor | Twitter @FabioDalvi

Por volta de 1h, uma equipe da Prefeitura de Itapemirim, formada por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai subir o monte para checar a segurança antes do grupo iniciar a trilha. Também segundo a prefeitura, a subida será monitorada e contará com o apoio da Defesa Civil, da Guarda Municipal e de guardas-vidas.

A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros e aguarda informações sobre a situação do incêndio no Monte Aghá.

A TRILHA

O Monte Aghá é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guanandy, segundo a chefe de Divisão da Semma, Maristela Sales de Freitas.