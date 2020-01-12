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Incêndio atinge Monte Aghá, mas prefeitura mantém subida com 180 pessoas

Primeira subida do ano ao topo do monte é tradição em Itapemirim. Prefeitura diz que há poucos focos de incêndio e que vai monitorar grupo de moradores que fará  a trilha

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 23:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 23:06
Incêndio no Monte Aghá Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapemirim
Apesar de um incêndio que teve início neste sábado (11) no topo do Monte Aghá, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma, um grupo de 180 pessoas vai subir o monte na madrugada deste domingo (12).  As informações são da assessoria da Prefeitura de Itapemirim, que organiza a primeira subida do ano ao Monte Aghá, um evento tradicional durante o verão no município.
A assessoria da prefeitura disse que a subida está mantida para começar às 3 horas da madrugada porque o incêndio está  com poucos focos no sentido contrário da trilha, na parte de Piúma e, por isso, o evento não será adiado. Um ônibus sairá da Praça Domingos José Martins, às 2h30, para acesso ao ponto de partida da caminhada. 
Incêndio no Monte Aghá Crédito: Fotoleitor | Twitter @FabioDalvi
Por volta de 1h, uma equipe da Prefeitura de Itapemirim, formada por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,  vai subir o monte para checar a segurança antes do grupo iniciar a trilha. Também segundo a prefeitura, a subida será monitorada e contará com o apoio da Defesa Civil,  da Guarda Municipal e de guardas-vidas.  
A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros e aguarda informações sobre a situação do incêndio no Monte Aghá.

A TRILHA

O Monte Aghá é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guanandy, segundo a chefe de Divisão da Semma, Maristela Sales de Freitas.
A trilha possui aproximadamente 3,3 km de extensão, composta por pouco mais de 1,4 km de plano/semi-plano (do campo do Aghá à placa da APA de Guanandy) e pouco mais de 1,9 km de subida (da placa da APA de Guanandy ao topo do Aghá).

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