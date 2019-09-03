Idosos se casam em asilo no Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Não há idade para começar um grande amor. Carmém Lucia Gonçalves e João Vicente Ferreira são a prova de que sempre é tempo de viver o sonho do matrimônio. Eles se conheceram em março em um lar de idosos, em, no Sul do Espírito Santo.

Os dois têm 63 anos de idade, e, no último sábado (31), selaram a união em um cerimônia com cerca de 200 convidados, entre amigos e familiares. A festa de casamento no Lar Adelson Rebelo foi promovida com doações de pessoas que conheceram a história do casal.

Dona Carmem, que se casou pela primeira vez, vestiu vestido branco, véu e se produziu para a noite especial. “Foi amor à primeira vista. Em junho ficamos noivos e, agora, vamos casar.”

A festa, que teve decoração especial, bolo e salgadinhos, foi realizada festa com o apoio de doações de moradores de Cachoeiro que se sensibilizaram com a história de amor que ganhou destaque no Dia dos Namorados. Tudo foi preparado por funcionários da instituição e voluntários para que os noivos tivessem uma noite especial.

A gerente administrativa do lar de idosos, Cintia Melo, disse que ideia era algo simples para marcar a data, mas o evento foi crescendo. “Isso tomou uma proporção maior que a gente imaginou. A gente pensou em fazer uma coisa mais simples, mas todo mundo ligou querendo ajudar e doar alguma coisa para festa, então é um conjunto de várias pessoas que embarcaram nesse sonho.”

Olga Daroz, que é amiga dos noivos, trabalhava na instituição quando o João Vicente chegou no local e se emocionou com a história que eles estão construindo. “É lindo, por isso eu chorei. Eu gosto de todos os dois e fiquei emocionada.”