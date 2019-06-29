Home
Idoso fica ferido após ser atropelado em avenida de Guaçuí

Segundo os bombeiros, a vítima teve uma lesão na cabeça e afundamento de crânio. Apesar do acidente, o idoso estava lúcido