4 metros de altura

Idoso desaparecido há três dias é achado vivo em barranco no ES

Sérgio tem 84 anos e havia saído de casa para um caminhada; foi encontrado consciente apesar da queda e dias sem resgate

1 min de leitura min de leitura

Carol Leal Repórter / [email protected]

Um idoso que estava desaparecido havia três dias foi encontrado vivo, caído em um barranco de 4 metros de altura em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Morador do bairro Amarelo, Sérgio Martins tem 84 anos e saiu de casa para uma caminhada na segunda-feira (10). Desde então ninguém mais teve notícias e a família iniciou uma campanha para encontrá-lo.

A boa notícia chegou nesta quinta-feira (13), quando ajudantes de pedreiro que trabalham em uma obra no bairro Gilberto Machado viram o idoso caído no meio do mato. Apesar da queda e dos dias em que ficou no local sem socorro, Sérgio estava consciente. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu/192 foram acionadas e levaram o idoso para a Santa Casa de Cachoeiro.

Área do barranco onde idoso foi encontrado. (Filipe Vargas)

Os familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que Sérgio tem labirintite e baixa visão, o que podem ter contribuído para a queda. O idoso está debilitado e com algumas escoriações pelo corpo e seguirá sob observação médica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta