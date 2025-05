Tentativa de latrocínio

Homem é baleado ao tentar impedir assalto a mulheres em Iúna

Três encapuzados invadiram casa na zona rural de Iúna, na Região do Caparaó capixaba; Suspeitos fugiram do local e seguem foragidos

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de maio de 2025 às 17:22 - Atualizado há um dia

O homem baleado foi levado para a Santa Casa de Iúna, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

Um homem foi baleado após perseguir assaltantes que tentaram roubar uma casa em Serrinha, na Zona Rural de Iúna, cidade localizada na região do Caparaó, no Espírito Santo. O crime aconteceu na noite do último sábado (10) quando três assaltantes, encapuzados e armados, invadiram uma residência onde estavam apenas a moradora e sua sobrinha.>

Os suspeitos levaram as duas mulheres para a sala e exigiram a chave de uma caminhonete Hilux recém-adquirida e dinheiro, alegando conhecer a família e confessando que já estavam monitorando o local há tempos. Após invadirem os quartos, eles roubaram cerca de R$ 240, roupas e calçados, e romperam os cabos das câmeras de segurança.>

No mesmo instante, um adolescente de 17 anos chegou na casa para convidar a moradora para ir até um churrasco perto dali, onde o marido, os filhos e outros familiares dela estavam reunidos. Os suspeitos tentaram atirar no jovem, mas ele conseguiu fugir e contou sobre o ocorrido para os familiares. Na tentativa de ajudar as mulheres, o pai do adolescente, um homem de 44 anos, foi até o local e encontrou os suspeitos fugindo a pé. Ele tentou perseguir os assaltantes, porém acabou baleado em seguida. O homem de 44 anos ficou ferido e foi socorrido por familiares e levado para a Santa Casa de Iúna.>

No local do crime, a Polícia Militar encontrou cápsulas deflagradas e uma munição de calibre .38. Os suspeitos fugiram e abandonaram uma mochila com os itens roubados. Os três seguem foragidos. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio, quando há tentativa de matar para roubar, e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna. >

