Carreta bate em poste e deixa moradores sem energia em Mimoso do Sul

Uma carreta danificou um poste e deixou residências sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (12) nas proximidades da ES 177, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Uma testemunha contou que o veículo tentava realizar uma curva acentuada no local quando o acidente aconteceu. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. >