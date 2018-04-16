Acidente

Idosa de 88 anos é atropelada por moto em São José do Calçado

Ela atravessava uma rua quando escorregou, caiu na pista e foi atingida pelo veículo

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 20:46
Uma idosa de 88 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (16) no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó. Ela atravessava uma rua quando escorregou, caiu na pista e foi atingida pelo veículo.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta do meio dia na rua Francisca Teixeira, Centro da cidade. O motociclista de 19 anos, que pilotava uma Honda CG Titan 150, contou que fazia uma curva e se deparou com a idosa atravessando a rua.
Ele contou que neste momento ela acabou se assustando, escorregou e caiu na rua. O motociclista afirmou que não conseguiu parar e atropelou a idosa, que sofreu fratura exposta no braço. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de São José do Calçado. O estado de saúde da paciente não foi informado.
O motociclista, que tentou prestar socorro à vítima, foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?

