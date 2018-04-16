Idosa de 88 anos é atropelada por moto em São José do Calçado

Uma idosa de 88 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (16) no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó. Ela atravessava uma rua quando escorregou, caiu na pista e foi atingida pelo veículo.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta do meio dia na rua Francisca Teixeira, Centro da cidade. O motociclista de 19 anos, que pilotava uma Honda CG Titan 150, contou que fazia uma curva e se deparou com a idosa atravessando a rua.
Ele contou que neste momento ela acabou se assustando, escorregou e caiu na rua. O motociclista afirmou que não conseguiu parar e atropelou a idosa, que sofreu fratura exposta no braço. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de São José do Calçado. O estado de saúde da paciente não foi informado.
O motociclista, que tentou prestar socorro à vítima, foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia.