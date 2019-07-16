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Economia

Hotéis quase lotados para feira do mármore em Cachoeiro de Itapemirim

Este ano, evento tem expectativa de receber 180 expositores e 16 mil visitantes

Publicado em 

16 jul 2019 às 20:50

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 20:50

A feira internacional do Mármore e Granito realizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acontece entre os dias 27 e 30 de agosto. Apesar da data um pouco distante, os hotéis da cidade estão praticamente lotados. Este ano, o evento tem expectativa de receber 180 expositores e 16 mil visitantes.
Durante os quatro dias de evento no município — considerado a capital brasileira do mármore por ser o maior parque de beneficiamento de rochas ornamentais do país, a feira expõe inovações tecnológicas do setor e cria boa oportunidade para bons negócios. Tanto que o setor hoteleiro da cidade já comemora.
> Pedras com desenhos artísticos são apostas do setor de rochas do ES
Em um dos hotéis, no bairro Amarelo, o gerente acredita que as poucas vagas restantes, do total de 70 apartamentos, devem acabar nos dias que antecedem o evento. A diária custa em torno de R$ 350. 
As vagas já estão acabando. Quase 90% de ocupação. Não chegou a 100 ainda pois há clientes que decidem em cima da hora
Marcelo Passabom
Já em outro hotel de Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado, todos os 160 quartos estão reservados. Segundo a gerente Brunela Della Fonte, há quartos que foram reservados com cinco meses de antecedência.
A FEIRA
De 1989 — quando começou — até hoje, o evento cresceu e passou de 32 expositores para cerca de 180, além de visitantes de todos os Estados brasileiros e de 18 países.
O presidente do Sindirochas, Tales Machado, conta que neste ano há novidades entre os expositores. “A feira é muito importante pois gera muita expectativa. As empresas querem lançar materiais novos e os fabricantes trazem novas tecnologias da China e da Itália. Este ano pela primeira vez teremos indianos na feira”, revela.
> Comida tradicional pomerana é destaque de feira em Vitória
A Cachoeiro Stone Fair completa 30 anos. Flávia Milaneze, diretora da Milanez & Milaneze, que realiza o evento, ressalta que a feira é uma excelente oportunidade de aproximação comercial entre empresários. “As expectativas são muito boas, os hotéis estão cheios. Essa participação é excelente forma de aproximação comercial, com isso cria um ambiente propício para grandes negócios dentro do setor”, afirma Milaneze.

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