Home
>
Região Sul
>
Homem tenta salvar a irmã e os dois morrem afogados em praia no ES

Homem tenta salvar a irmã e os dois morrem afogados em praia no ES

Mirairdes Gomes de Oliveira, 50 anos, e seu irmão, Altamir Gomes de Oliveira, 43 anos, chegaram a ser regatados