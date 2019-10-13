Home
>
Região Sul
>
Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul

Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul

Ele não conseguiu segurar a tarrafa, caiu dentro do rio e se afogou

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 19:17

 - Atualizado há 6 anos

Um homem morreu afogado na noite deste sábado (12) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele sai para pescar e não teria aguentado a tarrafa – tipo de rede - caiu no rio e desapareceu. O corpo foi localizado enrolado  na rede.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Reginaldo Lopes Souza saiu para pescar e ao jogar a tarrafa no Rio Muqui do Sul, não conseguiu se equilibrar e caiu dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do local.

00:00 / 00:41
Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais