Fatalidade

Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul

Ele não conseguiu segurar a tarrafa, caiu dentro do rio e se afogou

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 19:17 - Atualizado há 6 anos

Um homem morreu afogado na noite deste sábado (12) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele sai para pescar e não teria aguentado a tarrafa – tipo de rede - caiu no rio e desapareceu. O corpo foi localizado enrolado na rede.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Reginaldo Lopes Souza saiu para pescar e ao jogar a tarrafa no Rio Muqui do Sul, não conseguiu se equilibrar e caiu dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do local.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

