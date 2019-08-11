Homem rouba carro em Mimoso do Sul e é preso pela PRF na BR 101

De acordo com o delegado dade Itapemirim, Gabriel Moraes Lanna, além do veículo, o homem estava com uma quantia próximo a R$ 600,00, que também era do roubo, e uma faca. A vítima, morador de Mimoso do Sul, contou que estava prestando serviço de transporte quando o homem anunciou o assalto e levou seu carro e dinheiro.