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No sul do Estado

Homem rouba carro em Mimoso do Sul e é preso pela PRF na BR 101

A prisão aconteceu na BR 101 Sul, na Safra, em Itapemirim, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem do veículo

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 14:23
Homem rouba carro em Mimoso do Sul e é preso pela PRF Crédito: (Foto: Reprodução)
Um homem foi preso na tarde deste sábado (10), na BR 101 Sul, na Safra, em Itapemirim, no Sul do Estado, após praticar roubo em Mimoso do Sul. A prisão, em flagrante, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o veículo.
De acordo com o delegado da Polícia Civil de Itapemirim, Gabriel Moraes Lanna, além do veículo, o homem estava com uma quantia próximo a R$ 600,00, que também era do roubo, e uma faca. A vítima, morador de Mimoso do Sul, contou que estava prestando serviço de transporte quando o homem anunciou o assalto e levou seu carro e dinheiro.
O homem confessou o crime e a vítima fez o reconhecimento. A polícia não soube informar se o motorista presta o serviço por meio de aplicativo ou como táxi tradicional. O veículo e o dinheiro foram devolvidos e a faca foi apreendida.
O homem, preso em flagrante, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, e o processo deve continuar em Mimoso, onde aconteceu o roubo.

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