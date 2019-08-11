Homem rouba carro em Mimoso do Sul e é preso pela PRF na BR 101

Um homem foi preso na tarde deste sábado (10), na BR 101 Sul, na Safra, em Itapemirim, no Sul do Estado, após praticar roubo em Mimoso do Sul. A prisão, em flagrante, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o veículo.
De acordo com o delegado da Polícia Civil de Itapemirim, Gabriel Moraes Lanna, além do veículo, o homem estava com uma quantia próximo a R$ 600,00, que também era do roubo, e uma faca. A vítima, morador de Mimoso do Sul, contou que estava prestando serviço de transporte quando o homem anunciou o assalto e levou seu carro e dinheiro.
O homem confessou o crime e a vítima fez o reconhecimento. A polícia não soube informar se o motorista presta o serviço por meio de aplicativo ou como táxi tradicional. O veículo e o dinheiro foram devolvidos e a faca foi apreendida.
O homem, preso em flagrante, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, e o processo deve continuar em Mimoso, onde aconteceu o roubo.