Homem que estava em liberdade provisória é morto a tiros em Cachoeiro

Um homem, de 28 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (10), no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Fernando da Silva Costa estava em um bar com um amigo quando foi atingido por três tiros.
Segundo os familiares, ele estava em liberdade provisória desde a quarta-feira (4) da semana passada e voltaria ao presídio de Vila Velha nesta quarta (11), onde cumpria pena por tráfico de drogas.
No local do homicídio, a informação é que um homem passou de carro e atirou contra Fernando. Três tiros acertaram a cabeça dele e, mesmo socorrido por moradores do bairro, morreu a caminho do hospital.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e disse que ninguém soube informar sobre a autoria do crime. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Nesta manhã (11), o corpo foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.