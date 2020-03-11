Homem que estava em liberdade provisória é morto a tiros em Cachoeiro

Segundo os familiares, ele estava em liberdade provisória desde a quarta-feira (4) da semana passada e voltaria ao presídio de Vila Velha nesta quarta (11), onde cumpria pena por tráfico de drogas.

No local do homicídio, a informação é que um homem passou de carro e atirou contra Fernando. Três tiros acertaram a cabeça dele e, mesmo socorrido por moradores do bairro, morreu a caminho do hospital.