Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem que estava em liberdade provisória é morto a tiros em Cachoeiro
Três tiros

Homem que estava em liberdade provisória é morto a tiros em Cachoeiro

No local do homicídio, a informação é que um criminoso passou de carro e atirou contra Fernando da Silva Costa, de 28 anos

Publicado em 11 de Março de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 12:24
A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência Crédito: Polícia Militar
Um homem, de 28 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (10), no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Fernando da Silva Costa estava em um bar com um amigo quando foi atingido por três tiros.
Segundo os familiares, ele estava em liberdade provisória desde a quarta-feira (4) da semana passada e voltaria ao presídio de Vila Velha nesta quarta (11), onde cumpria pena por tráfico de drogas.
No local do homicídio, a informação é que um homem passou de carro e atirou contra Fernando. Três tiros acertaram a cabeça dele e, mesmo socorrido por moradores do bairro,  morreu a caminho do hospital.
Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e disse que ninguém soube informar sobre a autoria do crime. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Nesta manhã (11), o corpo foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados