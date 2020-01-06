  • Homem morre atropelado ao parar para trocar pneu em rodovia de Cachoeiro
Motorista fugiu

Homem morre atropelado ao parar para trocar pneu em rodovia de Cachoeiro

Tragédia aconteceu na noite deste domingo (5), na ES 482, na localidade de Duas Barras. Motorista que atropelou a vítima deixou o local sem prestar socorro

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um homem morreu atropelado na noite deste domingo (5), na ES 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele teria parado para trocar o pneu do carro e o condutor do veículo que o atropelou deixou o local sem prestar socorro.
Testemunhas contaram aos policiais militares que o homem seguia pela rodovia  no sentido Cachoeiro de Itapemirim, quando parou o carro no acostamento e atravessou a pista para solicitar apoio após perceber um pneu furado. No entanto, ao retornar, acabou sendo atropelado na travessia.
Ainda segundo a Polícia Militar, o veículo que atropelou a vítima estava em alta velocidade e não parou para prestar socorro. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

