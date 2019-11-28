Homem invade casa e mata jovem a tiros em Brejetuba, no ES

Um jovem de 25 anos foi morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (28), na localidade de Córrego Pati, em Brejetuba, na Região Serrana do Estado. Ele estava dentro do quarto e foi alvejado assim que abriu a porta.
A Polícia Militar foi acionada e, em conversa com mãe da vítima, ela contou que um homem, ainda não identificado, chegou até a residência dela gritando: perdeu, perdeu, é a polícia. Ainda de acordo com a mãe, o homem arrombou a porta e atirou.
Uma mulher, que é tia da vítima, tentou socorrê-lo, mas foi agredida com uma coronhada e foi levada ao Pronto Atendimento de Brejetuba. O homem fugiu de motocicleta e, até o momento, não foi localizado.
O óbito foi confirmado no local e, segundo os familiares informaram aos militares, o jovem tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e continuava envolvido com o tráfico na região.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que informou que a população pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou com imagens e vídeos de ações criminosas no site disquedenuncia181.es.gov.br.