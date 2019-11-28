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Tia ferida

Homem invade casa e mata jovem a tiros em Brejetuba, no ES

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (28) e uma mulher também ficou ferida. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 14:13

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 14:13

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (28), na localidade de Córrego Pati, em Brejetuba, na Região Serrana do Estado. Ele estava dentro do quarto e foi alvejado assim que abriu a porta.
Polícia Militar foi acionada e, em conversa com mãe da vítima, ela contou que um homem, ainda não identificado, chegou até a  residência dela gritando: perdeu, perdeu, é a polícia. Ainda de acordo com a mãe, o homem arrombou a porta e atirou.
Uma mulher, que é tia da vítima, tentou socorrê-lo, mas foi agredida com uma coronhada e foi levada ao Pronto Atendimento de Brejetuba. O homem fugiu de motocicleta e, até o momento, não foi localizado.
O óbito foi confirmado no local e, segundo os familiares informaram aos militares, o jovem tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e continuava envolvido com o tráfico na região.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que informou que a população pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou com imagens e vídeos de ações criminosas no site disquedenuncia181.es.gov.br.

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