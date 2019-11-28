Cuidador é preso suspeito de abusar de idoso em Alegre

Um caso chamou atenção no município de Alegre, na Região Sul do Estado, nesta quarta-feira (27). Um idoso, de 64 anos, deu entrada no pronto-socorro alegando que estava sendo vítima de abuso sexual, e acusado é o próprio cuidador dele, de 50 anos.
A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica e, segundo os enfermeiros informaram aos militares, a vítima estava com lesões no ânus e só conseguiu contar sobre o abuso, após o cuidador, que estava com ele, sair do quarto.
O idoso, mesmo debilitado, contou a mesma versão aos policiais. O cuidador, que não teve a identidade revelada, cuidava do idoso há cerca de dois meses. De acordo com a Polícia Militar, provavelmente, o acusado não tem experiência como cuidador de idosos.
A polícia informou ainda que o nome do acusado, que não foi revelado, consta no sistema por já ter sido detido em outras ocasiões por roubo, homicídio e lesão corporal. Ele foi levado à Delegacia de Alegre, onde ficou até a manhã desta quinta-feira (28), quando foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
O pronto-socorro de Alegre não passou informações sobre o estado de saúde da vítima.