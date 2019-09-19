Homem é preso com pistola de uso restrito e drogas em Cachoeiro

Um homem de 20 anos foi preso na noite desta quarta-feira (18) no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava com uma pistola, que é de uso restrito, e vendendo drogas no bairro.
A Polícia Militar chegou até ele por meio de denúncia. Na abordagem, a polícia encontrou com o suspeito uma pistola da marca G-Cherokee de calibre 9 mm e com numeração raspada e 15 munições intactas. Além disso, os militares encontraram 04 pinos de cocaína, uma quantia em dinheiro, nove munições intactas e 37 pinos plástico.
O homem, que foi identificado apenas pelas iniciais A.M.P.C.S, já possui outras passagens criminais e foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.