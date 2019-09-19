Homem é preso com pistola de uso restrito e drogas em Cachoeiro

chegou até ele por meio de denúncia. Na abordagem, a polícia encontrou com o suspeito uma pistola da marca G-Cherokee de calibre 9 mm e com numeração raspada e 15 munições intactas. Além disso, os militares encontraram 04 pinos de cocaína, uma quantia em dinheiro, nove munições intactas e 37 pinos plástico.